VENEZIA - Il genio di Plessi è tornato ad esprimersi, stavolta a parole, nell’Aula Magna della sede di Santo Spirito dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nella giornata di ieri, alla conferenza di presentazione dell’Anno Accademico 2021-2022 dell’Accademia di Belle Arti, per concludere la mattinata con uno sguardo sulla storia artistica più recente dell’istituzione, è intervenuto anche Fabrizio Plessi, artista di fama internazionale che ha studiato e insegnato proprio all’Accademia, tenendo un’esclusiva lectio magistralis. Le parole di Marco Tonelli (critico e docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Venezia), che ha introdotto l’intervento di Plessi, riassumano il motivo per cui la figura di questo grandissimo artista sia unica in tutto il mondo: “Plessi è un artista contemporaneo da 60 anni, pur essendo molto diversa la sua immaginazione 60 anni fa rispetto ad adesso. La tecnologia è vecchia, le idee di Plessi no”.

La lectio magistralis del Maestro ha, così, ripercorso la sua incredibile carriera, per permettere a Plessi di presentare sé stesso agli occhi dei più giovani come un esempio di artista innovatore e di sottolineare il ruolo fondamentale che l’arte può e deve avere nel rinnovamento e nel miglioramento della società. “ Il liceo artistico e l’Accademia sono stati la mia casa e la città di Venezia ha dato la grammatica al mio linguaggio. In un momento in cui tutti pitturavano ad olio, io amavo tutto ciò che si muoveva, tanto da scoprire la tecnologia, che, già negli anni ‘60, pensavo che sarebbe diventata una parte importante della nostra vita. Da quel momento, con la mia arte faccio convivere gli elementi naturali tipici dell’arte con l’elettronica tecnologica per alzare la temperatura emozionale della tecnologia”, ha spiegato l’artista. Plessi ha poi ricordato la funzione unificante, e non divisiva, che deve avere la tecnologia nella società contemporanea e ha sottolineato il ruolo fondamentale che l’arte è chiamata a ricoprire anche ai nostri tempi, grazie alla capacità degli artisti di percepire le necessità del mondo e di aiutarlo regalandogli emozioni. Tornando, invece, sullo scippo del portafoglio subito qualche giorno fa attorno alle 19 in Campo San Polo, l’artista ha fatto sapere che i quattro ragazzi che lo avevano aggredito, tre uomini e una donna, non sono stati identificati e che non è stato nemmeno possibile recuperare la refurtiva. Inoltre, ha raccontato, a pochi giorni di distanza è stato vittima di un altro episodio simile, quando altri tre individui hanno nuovamente tentato di assalirlo. Plessi, però, stavolta è stato in grado di difendersi, sventando fortunatamente il tentativo.