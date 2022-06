JESOLO - Vogliono entrare a tutti i costi in pizzeria, a petto nudo e con i pantaloncini fradici, finisce che sferrano un pugno al cam er iere e ne accoltellano un altro . Ancora un’azione violenta, con l’uso di coltelli, che sembra ormai diventato un modus operandi di questa prima parte dell’estate . Alla base, questa volta, nessuna rapina, nessuna aggressione, nessun regolamento di conti. L’unica colpa, si fa per dire, della vittima , è di essersi opposto all’ingresso in pizzeria dei 4 perch é con un abbigliamento non consono e, soprattutto, completamente fradici. Il giovane cameriere è stato ferito ad un braccio, rimediando un taglio che ha richiesto una ventina di punti di sutura. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 23 giugno, in una pizzeria situata a metà strada tra le piazze Brescia e Trieste.



PRIMA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, alla porta d’ingresso si sono presentati quattro cittadini stranieri, forse tunisini, comunque n ordafricani. Ciò che ha spinto il cameriere che si trovava all’ingresso a negare l’accesso è stato, però, il loro abbigliamento. Tutti e quattro sembravano appena saliti dalla spiaggia: torso nudo e pantaloncini fradici, come se avessero appena fatto un tuffo in mare. « Non è possibile entrare e non potete sedervi anche perch é abbiamo i copri sedia di stoffa » , avrebbe detto loro il cameriere. I quattro non l’avrebbero presa molto bene. È iniziata quindi una discussione, i toni si sono scaldati finchè uno dei quattro ha sferrato un pugno in faccia al malcapitato cameriere dileguandosi verso la spiaggia, imboccando l’accesso al mare. Subito sono accorsi i colleghi del giovane, per soccorrerlo e per rincorrere i quattro. Una volta raggiunti perù ne è nata un’altra discussione, solo che questa volta dalla tasca di uno dei quattro Nord africani è spuntato un coltello; un fendente appena schivato, ma non quanto basta per evitare la ferita al b raccio , per poi ridarsi alla fuga. Nel frattempo è stato dato l’allarme e sul posto si sono precipitate le pattuglie dei c arabinieri e le volanti della p olizia.