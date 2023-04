PRAMAGGIORE - Ha 30 anni e abita a Pramaggiore, dove con l'amico d'infanzia e socio Davide gestisce la pizzeria "Scrocchia Master". Ad Annone Veneto è titolare della pizzeria principale "Master Pizza", la seconda "Master Pizza" è a Motta di Livenza, nel Trevigiano. Il pizzaiolo Matteo Canton si è classificato quinto alla trentesima edizione del Campionato Mondiale della Pizza, categoria Pizza Classica, disputato a Parma. Con 815 punti si è piazzato al quinto posto. Solo otto punti lo hanno separato dal podio. La sua pizza "Master 2.0" presentata al Campionato Mondiale è un impasto lavorato con lievito madre e farine selezionate, mozzarella fior di latte, coleslaw (insalata di cavolo cappuccio), pulled pork affumicato al melo, pancetta affumicata pepata, burrata di bufala e perle di salsa BBQ.

TRADIZIONE DI FAMIGLIA

«Provengo da una famiglia di gelatieri e pasticceri - racconta Matteo - Dopo aver fatto varie esperienze in pizzerie da asporto e al tavolo e con la voglia di mettermi in gioco, nel 2017 ho aperto la mia prima pizzeria da asporto, Master Pizza. Negli anni ho sempre cercato di dare il meglio ai miei clienti perfezionando sempre di più gli impasti e gli ingredienti. Quest'anno un po' per gioco e un po' per provare una nuova esperienza ho deciso di partecipare al Campionato Mondiale della Pizza. È stata una grande emozione e, da esordiente, una sorpresa conquistare il quinto posto tra tanti professionisti affermati del settore. Sono stati giorni di intense emozioni ed esperienza e sono sicuro che al prossimo campionato ne vedremo di nuovo delle belle». Nella tre giorni del Campionato Mondiale hanno gareggiato oltre 700 pizzaioli provenienti da 52 nazioni. Più di mille le gare disputate, dodici categorie ammesse al concorso.