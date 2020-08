Ha affrontato la furia di due pitbull adulti. Pur di salvare la sua “Chicca”, un cucciolo di shiatzu di pochi mesi, non ha esitato un attimo e con coraggio si è scagliata contro le due bestie che avevano preso di mira il cagnolino e se lo contendevano tirandolo da una parte e dall’altra. ”Chicca” è riuscita a salvarsi dall’assalto ma la sua padrona, Lorenza Lavini, consigliera comunale di Forza Italia, è finita in ospedale con numerose ferite profonde al braccio e molte ecchimosi in tutto il corpo, provocate dai pitbull. E’ successo giovedì pomeriggio a Campalto, nel giardino dell’abitazione di un’amica che Lorenza Lavini era andata a trovare. Improvvisamente le persone presenti hanno visto i due cani della casa accanto irrompere in giardino e saltare addosso alla donna per prendere il suo shiatzu. I pitbull sono di proprietà di una famiglia che abita fuori regione e che è proprietaria di una villetta. A dividere le due unità immobiliari, c’è una recinzione che i cani sono riusciti ad aggirare, scavando nel terreno e rompendo la rete di protezione. I pitbull erano molto nervosi e aggressivi. Diversi dei presenti hanno cercato di allontanarli, ma le bestie anzichè calmarsi diventavano ancora più feroci. Lorenza ha capito che l’unico modo di salvare il suo cucciolo era di buttarsi sopra di loro, e con tutta la sua forza è riuscita a portare “Chicca” lontano dal pericolo. A quel punto i pitbull si sono scagliati contro la padrona. «Mi è andata bene, sono salva per miracolo - racconta Lorenza, ancora sotto shock per l’accaduto ma contenta di aver portato in salvo la sua cagnolina - Ora porterò “Chicca” dal veterinario per sincerarmi che stia bene, anche se dal punto di vista psicologico è traumatizzata». La presenza del sangue che le usciva dal braccio anzichè infastidirli sembrava che aizzasse maggiormente i pitbull: «Non si calmavano mai, anzi erano ancora più inferociti», continua. Alla fine la consigliera Lavini ha trovato riparo in casa dell’amica, grazie alla porta della cucina che era aperta. Nel frattempo era stato chiamato il 118 che in pochi minuti è arrivato sul posto. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’Angelo. Sono stati necessari parecchi punti di sutura al braccio per le ferite profonde, ma che fortunatamente non hanno intaccato i tendini, oltre alle ecchimosi. La prognosi è di 7 giorni.

«Qualche minuto prima dell'accaduto mi avevano detto che i due cani vengono lasciati da soli e che, vista la razza, i residenti non erano molto tranquilli - continua Lorenza - Oltre ai due pitbull c'è anche un meticcio. Il medico mi ha detto che se avessero morso il braccio di un bambino, questi avrebbe rischiato l'amputazione. Ora i proprietari dovranno rispondere alla magistratura». Lavini ha reso pubblico l'episodio nella sua pagina di facebook, ricevendo molte testimonianze d'affetto ma anche alcune critiche da parte di chi l'accusa di farsi propaganda in campagna elettorale. Alle quali lei ha risposto pubblicando la foto delle sue ginocchia tumefatte.