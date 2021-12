MIRA - Due cani pitbull scappano dalla custodia del padrone, uccidono un piccolo terrier e azzannano alla mano la donna che lo portava a passeggio. Brutta avventura venerdì pomeriggio verso le 15 in via Malcanton a Malcontenta di Mira, a qualche centinaio di metri dalla farmacia e dal poliambulatorio medico. Il padrone di due cani di razza pitbull di 64 anni stava rientrando nella propria abitazione, in via Malcanton, insieme ai due animali. Quando l’uomo ha aperto la porta dell’auto per far scendere i cani nel giardino i due sono improvvisamente usciti dal cancello dell’abitazione dandosi alla fuga.

Poco distante sempre lungo la stessa strada stava passeggiando sul marciapiede una donna di 60 anni, residente nella zona, con al guinzaglio il suo piccolo cane di razza Terrier. Alla vista del piccolo animale i due pitbull hanno iniziato ad abbaiare e si sono subito avventati su di lui azzannandolo al punto da provocarne la morte. La padrona ha cercato inutilmente di difendere il suo cane frapponendosi tra lui e i due pitbull ma è stata a sua volta azzannata alla mano da uno dei due animali che le ha provocato una ferita. Attirati dall’abbaiare convulso dei cani e dalle grida della donna che cercava di liberare il suo cagnolino e di difendersi sono intervenuti anche alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dalla Tenenza dei carabinieri di Mira che hanno accertato lo svolgimento dei fatti e identificato i protagonisti della triste vicenda.

La donna azzannata dai pitbull alla mano è stata costretta a ricorrere alle cure mediche ricevendo una prognosi di cinque giorni. I due pitbull, come accertato dai carabinieri, erano microcippati, regolarmente vaccinati ed assicurati dal proprietario sono stati presi in custodia dal padrone. Per il sessantaquattrenne di Malcanton responsabile dell’attività dei due pitbull di sua proprietà sono scattate le denunce: all’uomo infatti è stata notificata dagli uomini dell’arma una denuncia per omessa custodia di animali, lesioni colpose nei confronti della donna e uccisione di animale.