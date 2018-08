Punta una pistola alla tempia della â€‹moglie e la minaccia: «Una bravata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Litiga con la moglie, prende la pistola e gliela punta alla tempia, minacciandola. Il fatto si è verificato ieri a Chioggia, la donna, dopo aver subito l'aggresisone da parte del marito, si è presentata in Commissariato per denunciarlo. Dal racconto della signora i poliziotti hanno appreso che numerose sono le liti fra i due, in procinto di separazione e che mai l’uomo, chioggiotto di 45 anni, si è spinto così oltre.Dopo aver appreso i fatti, i poliziotti hanno subito raggiunto la persona in casa e messo in atto una perquisizione alla ricerca dell’arma. L’attività ha portato al rinvenimento di unche è stata prontamente sequestrata. L’uomo ammonito dagli agenti per il comportamento tenuto, si è giustificato dicendo che non voleva fare del male alla moglie e che per lui era solo una. Il chioggiotto è stato denunciato per minaccia aggravata, questi sta già scontando una misura alternativa (obbligo di dimora) per fatti precedenti, non si esclude che questa ulteriore denuncia possa aggravare la sua situazione.