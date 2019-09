Entra in farmacia con la pistola: «Datemi l'incasso». E poi fugge

di Marco Corazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTOGRUARO - Quando è entrato non c'è stato neanche il tempo di presentarsi. La rapina si è consumata ieri pomeriggio quando mancava una manciata di minuti alle 16 nelle farmacia Fratto, in viale Isonzo a Portogruaro. Il rapinatore, solitario, si è presentato con il volto coperto da una sciarpa, berretto in testa e guanti. Dallo zainetto che aveva con sé ha estratto una pistola e in italiano, senza particolari flessioni dialettali, ha chiesto di aprire la cassa.