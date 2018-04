A 17 anni al parco con la pistola del papà spaventa i ragazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - «Ha una, siamo spaventati». Laarriva da un gruppo di ragazzi che ieri attorno alle 17.30, hanno fermato la pattuglia del” in servizio al”. I ragazzi indicavano un loro coetaneo, un minorenne. E in effetti, fermato dai militari, il ragazzino aveva un'arma nella cinta dei pantaloni: una pistola a gas, calibro 4.5 mm e priva di munizioni. I militari hanno chiesto quindi il supporto degli agenti delle Volanti che hanno preso in consegna il giovane, accompagnandolo negli uffici del commissariato di zona per gli accertamenti del caso. Dopo averlo identificato, gli operatori hanno riaffidato il 17enne, di nazionalità rumena, al padre che ha dichiarato che l’arma posta sotto sequestro era di sua proprietà e che la teneva riposta all’interno di una scatola in garage. Il minore è stato quindi denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.