«Quell'uomo ha una pistola in tasca». La polizia lo becca e lo denuncia

MESTRE - Si era accomodato per mangiare qualcosa all’interno di un locale take away nelle vicinanze della stazione di Mestre. Ma qualcuno si è accorto che l'uomo, sulla trentina, prima di uscire dal locale, aveva furtivamente infilato una pistola nella tasca dei pantaloni, e ha subito avvertito la polizia. Immediatamente tutte le pattuglie della polizia presenti sul territorio si sono messe sulle tracce del giovane. Dopo un’attenta visione delle immagini del circuito di videosorveglianza del locale, è stata diramata una dettagliata descrizione del segnalato: uno straniero dalla carnagione chiara, alto, sulla trentina, con uno zaino in spalla e vestito con abiti scuri. L’uomo è stato rintracciato dopo poco a Marghera. Dalla perquisizione è risultato che lo straniero, cittadino americano, aveva con sé una pistola giocattolo, 2 armi da taglio e una carta d’identità rubata. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di armi e ricettazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA