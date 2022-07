JESOLO - Si barrica nella camera d’albergo e la distrugge per la rabbia. Reso innocuo con il Taser, è stato arrestato. Protagonista di questa notte brava, che gli è costata un arresto in flagranza per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre ad una più che probabile denuncia da parte dei proprietari dell’hotel per aver praticamente distrutto tutti i mobili della camera che occupava, un giovane milanese di 34 anni.

La lite furibonda

Il tutto avrebbe avuto inizio per un litigio con il compagno. I due erano arrivati nella cittadina balneare veneziana per condividere una bella e romantica vacanza in riva al mare, come molte coppie stanno facendo in questo periodo, anche approfittando di un meteo che, per chi ama il sole, la tintarella, i tramonti infuocati, risulta ideale. E infatti la città sta facendo registrare grandi numeri praticamente dall’avvio della stagione, ovvero dal periodo di Pasqua e delle festività care ai turisti di lingua tedesca. E tra i tanti che sono giunti anche nell’ultimo fine settimana, la coppia giunta dalla “Milano da bere”: la Lombardia tradizionalmente sceglie la costa veneziana per le tradizionali ferie estive. Alcuni degli imprenditori provenienti da questa regione hanno contribuito alla crescita della città; lo testimoniano, ad esempio, le piazze Brescia e Milano, così come lo stabilimento Lido dei Lombardi. Tra i tanti, dunque, sono giunti anche i due ragazzi, che hanno preso alloggio in un hotel nei pressi di piazza Nember.

Cacciato dalla stanza

Tutto sembrava procedere per il meglio. Ma, nella tarda serata di lunedì, per motivi che non si conoscono, comunque schermaglie tra fidanzati, tra i due si scatena un forte litigio, al punto che uno dei ragazzi viene letteralmente messo alla porta dal compagno che poi si barrica in camera, rifiutandosi di riaprire. La situazione si fa sempre più difficile e dalla struttura parte una segnalazione alle forze dell’ordine, anche perché è ormai piena notte e dalla camera si odono delle urla; senza contare che il compagno è costretto fuori. Sul posto Polizia e Carabinieri, oltre a un’ambulanza del 118. Gli operatori cercano di tutto per convincerlo ad aprire, soprattutto quelli del Suem, gli unici che l’uomo acconsente di ascoltare. Approfittando di un apparente momento di calma, la porta viene aperta con un passepartout, ma subito dopo l’uomo si scaglia contro gli uomini del Suem brandendo un pezzo di vetro, lo specchio mandato in frantumi. Le forze dell’ordine riescono ad allontanarlo dopo avergli spruzzato dello spray al peperoncino. Il giovane, dopo essere indietreggiato, riesce a chiudersi nuovamente nella stanza. A questo punto si cerca di intavolare nuovamente una trattativa, per cercare di convincerlo ad aprire. Ma senza esito. Anzi, sembra che l’uomo si innervosisca sempre di più. A quel punto viene decisa una nuova irruzione, questa volta con l’utilizzo del Taser, arma non letale che fa uso dell’elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli. Riaperta la porta con il passepartout, l’uomo viene colpito e immobilizzato. A quel punto è stato possibile trarlo in arresto. Come detto su di lui pesano le accuse di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quello che il titolare del’hotel scoprirà subito dopo, sarà una camera completamente distrutta; un danno a breve, ma anche a medio termine, visto il mancato guadagno per non poterla rimettere sul mercato per qualche tempo. E’ probabile che, da parte dei proprietari dell’albergo, parta una denuncia, per riuscire a coprire i costi necessari a ripristinare la stanza. Quello dell’altra notte sarebbe il primo arresto compiuto a Jesolo con l’utilizzo del Taser, detta anche “pistola elettrica”, in dotazione alle forze dei polizia.