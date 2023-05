Primo trimestre da record, il gruppo Piovan vola con ricavi a 141 milioni

- Il gruppo Piovan di Santa Maria di Sala, quotato in Borsa italiana e specializzato nella produzione di, ha chiuso il primo trimestre condel 30,7% rispetto allo stesso periodo del 2022 a 141,1 milioni, realizzando un utile netto di 9,5 milioni (+36%). L'utile per azione è pari a 0,21 euro rispetto agli 0,14 del 31 marzo 2022. Tra i ricavi la voce che evidenzia la progressione più ampia (+39,7%) è quella legata al comparto automobilistico grazie ad investimenti nei nuovi modelli elettrici, e quello della Circular Economy che è strettamente connesso al riciclo e al packaging con materiale riciclato, ambiti in cui Piovan è leader mondiale.