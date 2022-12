Soldi per le bollette e premio di produzione, Piovan Group aiuta i propri dipendenti

SANTA MARIA DI SALA (VE) - La Piovan Group di Santa Maria di Sala, azienda di livello mondiale nelle automazioni industriali per il trasporto e trattamento di materie plastiche riciclate e polveri alimentari, ha avuto nel 2021 un anno memorabile per i ricavi e il rafforzamento della propria leadership. In questo processo di crescita, come spesso accade, fondamentale è stato l’apporto dei dipendenti, che Piovan ha voluto premiare per il contributo e l’impegno che hanno portato al raggiungimento di questi importanti traguardi e al successo di tutto il Gruppo.



È così che già a giugno scorso aveva erogato ai 620 dipendenti in Italia un premio complessivo di circa 1.650.000 euro, a cui erano stati aggiunti ulteriori 553.000 euro a sostegno del caro vita e bollette. L’attenzione alle persone, spiegano in azienda, è sempre stata, infatti, uno dei valori fondanti dell’impresa che da tempo ha attivato uno specifico welfare aziendale, dando la possibilità di sviluppo professionale nelle società del Gruppo in Italia e all’estero, percorsi di formazione continua che da ottobre 2021 sono strutturati all’interno dell’Academy Aziendale.«Le iniziative non sono dedicate solamente al personale italiano - spiega l’amministratore delegato Filippo Zuppichin - La Piovan, ed in particolare il presidente, hanno sempre dato molta importanza al benessere del personale e abbiamo quindi erogato un contributo bollette di circa 400 euro a tutti gli europei. In Germania abbiamo messo le colonnine di ricarica delle biciclette e dato un contributo per comprare la bici elettrica. In Messico abbiamo dato la possibilità di comprare generi alimentari. Le cose vanno bene, abbiamo cercato di venire incontro alle tematiche legate al sociale a cominciare dai nostri dipendenti. Anche sulle tematiche ambientali continuiamo a spingere: metteremo un megawatt di pannelli solari qui in sede a Santa Maria di Sala e un altro in Cina, rendendo i due stabilimenti quasi autonomi dal punto di vista energetico».