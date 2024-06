VENEZIA - Troppo vicino alla stazione mareografica di Punta della Salute, le cui storiche misurazioni sarebbero irrimediabilmente disturbate dalla nuova struttura. Alla fine il Comune ha dato parere negativo alla richiesta della Fondazione Pinault di realizzare una nuova terrazza sul canale della Giudecca, a servizio della sua sede espositiva, proprio a ridosso del mareografo. Un vecchio pontone da ripristinare, in realtà, ma con uno spostamento/avanzamento verso la Punta, in modo da poter diventare l'affaccio sull'acqua della caffetteria-ristorante della collezione di Punta della Dogana. Questa l'ipotesi che la Fondazione stava valutando. E le prime autorizzazioni al «ripristino, con spostamento» erano già state rilasciate al Demanio marittimo, proprietario dello spazio d'acqueo, che l'aveva a sua volta dato in concessione alla Fondazione. In particolare, in un'ottica di valorizzazione del bene demaniale, la Soprintendenza aveva dato il suo via libera alla ricostruzione del vecchio pontone, di dimensioni più piccole e in posizione più avanzata verso la Punta. Ideale, appunto, per ospitare sedie e tavoli della caffetteria della sede museale, se non in prospettiva di un vero e proprio ristorante.

LE INTERFERENZE

Parere comunque condizionato al fatto che la nuova struttura non interferisse con il vicino mareografo. La postilla della Soprintendenza era quasi passata inosservata, salvo poi essere rispolverata un paio di mesi fa, a fronte delle preoccupazioni degli esperti di Ispra, che gestiscono la stazione, ma soprattutto di quelli del Centro maree del Comune, che con i dati di quel mareografo lavorano quotidianamente. Insieme Ispra e Centro maree, nelle settimane scorse, hanno poi sottoscritto una relazione che "boccia" la nuova collocazione del pontone-terrazza, di fatto a pochi metri dalla stazione che, con i suoi sensori molto sensibili, subirebbe «grosse interferenze», anche solo per la creazione di vortici che falserebbero delle misurazioni di riferimento per la comunità scientifica. Quello sul Canale della Giudecca - con i suoi 101 anni di attività e relative serie di dati - è infatti uno dei mareografi più longevi del Mediterraneo. Qui si calcola lo zero mareografico, punto di riferimento per lo studio del livello dei mari, oltre che delle maree.

IL NUOVO PARERE

Per rendersi conto della situazione c'è stato anche un sopralluogo sul posto, con tutti i tecnici coinvolti: dal Comune alla Soprintendenza, ad Ispra, agli stessi professionisti di fiducia della Fondazione Pinault. E nei giorni scorsi il Comune ha rilasciato un'autorizzazione paesaggistica che nega la possibilità di uno spostamento del pontone: potrà essere ripristinato, ma solo nella posizione originaria, cioè ben distanziato dal mareografo. In una posizione non più così comoda per la sede museale. Per il momento dalla Fondazione prendono atto della decisione del Comune. L'iter è ancora aperto: l'autorizzazione paesaggistica è solo l'ultimo passaggio prima dell'atto edilizio. Resta da capire se, alle nuove condizioni, ci sarà ancora l'interesse a ricostruire il pontone.