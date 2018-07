Pietro, 25 anni, l'uomo che parla agli alberi è un famoso "scalatore"

di Vittorio Pierobon

PORTOGRUARO - L'appuntamento è a Villanova di Fossalta di Portogruaro, sotto la grande quercia, soprannominata La Vecia. Appellativo meritatissimo perché ha oltre 600 anni ed è la più antica del Veneto. Pietro Maroè, invece, dimostra meno dei suoi 25 anni, volto pulito da ragazzino, fisico asciutto e minuto, muscoli da scalatore. Non arrampica montagne, ma alberi. È uno dei più famosi tree-climber italiani, gli uomini che scalano le cime degli alberi solo con le funi per non danneggiare la pianta. Uno stile di vita, una filosofia, che Pietro applica con rigore. Parlare con lui significa vedere il mondo da un'angolatura diversa: quella dei vegetali. E la scelta del luogo per l'incontro non è certo casuale. «Questa pianta la conosco da quando ero bambino, ci venivo con mio padre. Purtroppo la sua sopravvivenza ora è a rischio. É attaccata da una colonia di cerambici (Cerambyx Cerdo), un insetto rarissimo inserito nell'elenco delle specie superprotette, che vive solo nei tronchi di alberi vecchi. É un paradosso: insetto e questa quercia sono superprotetti, sono condannati a vivere in simbiosi, ma si tratta di un'unione che può essere mortale. Io sto facendo il possibile per salvare entrambi. Se morirò prima di questo albero potrò dire di avere dato un senso alla mia vita».