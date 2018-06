Oste "rimproverato" dai vigili: lo sfogo su Facebook diventa virale

di Tomaso Borzomì

VENEZIA - È diventato virale e in poco più di 24 ore ha ottenuto quasi tremila condivisioni e centomila visualizzazioni. Il video pubblicato giovedì pomeriggio daè unoper ilricevuto da parte delle istituzioni. Il, sentito ieri, conferma i concetti espressi nel video: «I veneziani non sono più padroni a casa propria, dovremmo essere tutelati e invece zero. Iche sono venuti a contestarmi lesi sono espressi senza lasciarmi difendere, non erano vere minacce, ma mi han fatto capire cheer non incappare in 5mila euro di multa».