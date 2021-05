Mette il piedino sotto al tagliaerba, amputate 4 dita a un bambino di tre anni

MARTELLAGO Il figlio di 3 anni mette il piedino sotto al tosaerba del papàe perde quattro dita. Tutta Martellago è in ansia per le sorti di un bambino rimasto vittima oggi pomeriggio, domenica, di un assurdo incidente domestico nella casa dove abita con la sua famiglia. Il bimbo, attorno alle 17.15, stava tranquillamente giocando in giardino mentre il padre stava tagliando l’erba del prato con un rasaerba di quelli alimentati a benzina, quando all’improvviso sarebbe scivolato per terra e il genitore, concentrato sul lavoro che stava effettuando, gli sarebbe praticamente passato sopra il piede destro con il macchinario.

Sul posto si sono precipitati l’ambulanza del Suem di Mirano con l’auto medica al seguito e i sanitari, prestate le prime cure hanno subito compreso l’estrema gravita e complessità delle lesioni, chiedendo l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova, struttura di eccellenza anche per questo tipo di traumi, dove si farà di tutto per cercare di riattaccargli le dita strappate dalla macchina.