Piazza San Marco a Venezia chiusa: ordinanza per permettere a Zucchero di girare un video

Venezia, dal tardo pomeriggio del 2 maggio, chiude al pubblico Piazza San Marco per permettere a Zucchero di realizzare un video dell'artista in sicurezza sia per motivi di traffico che epidemiologici per l'emergenza Coronavirus.



Lo prevede un'ordinanza municipale emessa dal comandante generale della Polizia locale contenente le misure «a tutela della circolazione pedonale in Venezia Piazza San Marco in occasione delle riprese per un video di promozione e comunicazione dell'artista Zucchero».



Il provvedimento, che è stato preso per «assicurare la performance dell'artista» e nel contempo per «garantire il rispetto delle disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica», prevede la facoltà, per la Polizia locale, di dirottare il traffico pedonale, organizzarlo in sensi unici e disporre temporanei obblighi di divieti, facendo transennare le aree interdette. Ultimo aggiornamento: 15:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA