VENEZIA - «Fin da bambina il vetro mi ha sempre appassionata, mio papà Diego mi portava in fornace già da piccola a vedere e a conoscere tutta la magia del vetro di Murano e questa magia me la sono portata dentro e me la porterò nel cuore sempre. La passione per la vendita invece me l'ha trasmessa mia mamma Monica lei da sempre al fianco di mio papà, artefice di vari negozi tra Murano , Burano e Venezia , fino a quando ha passato "la staffetta " proprio a me e tuttora sempre mio prezioso support».

La scelta di Syria

Syria Costantini la più giovane commerciante titolare di arte del vero vetro di Murano in piazza San Marco al numero 111 Procuratie vecchie, nata a Venezia il 19 luglio 2000, è figlia d'arte del maestro di lume Diego Costantini e della commerciante Monica Alfonzi e tutto inizia proprio da qui. Il suo primo negozio "Lagoon Glass" di Costantini Syria & c. in piazza San Marco è stato aperto l' 8 giugno 2022, dopo un periodo di crisi mondiale derivato dal Covid e mille paure altrettanti dubbi ed incertezze.

«A soli 22 anni riuscire a gestire un negozio in una delle più belle città del mondo fa paura . Ma dopo un anno sono ancora qui, sette giorni su sette con tutto il mio entusiasmo e mi auguro sia così per il resto delle mia vita, perché amo il mio lavoro, amo Venezia, amo l'arte. Spero anche di essere da esempio per altri ragazzi giovani veneziani che come me abbiano il coraggio e la possibilità di investire e mettersi in gioco in questa meravigliosa città».

Syria ho studiato all istituto tecnico Vendramin Corner ed è diplomata in biotecnologie ambientali, ma è stato grazie ad uno stage all'Abate Zanetti scuola del vetro di Murano nel 2017, che il suo amore per il vetro ha preso il sopravvento su tutto, comprendendo fino in fondo che quella era la sua via ,al tempo delle scuole superiori quella che adesso è una vera e propria scuola infatti non esisteva ancora.

Uno stage fondamentale che le ha insegnato a lavorare il vetro oltre che a conoscerne tecnicamente ogni aspetto e dettaglio. L'esperienza poi maturata al fianco di papà Diego nella sala di vetro linea Murano art , a Murano, l'approccio con il cliente, l'uso delle lingue nelle varie spiegazioni della lavorazione sono state le basi della formazione artistica di Syria poi trasferite in ambito commerciale in un negozio tutto suo.