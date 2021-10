Per riportare i veneziani in Piazza San Marco prezzi scontati al Florian, Lavena e Todaro

VENEZIA - Visto il successo del progetto «La città in Piazza» di Venessia.com per riportare i veneziani a frequentare i Caffè di Piazza San Marco, Associazione Piazza San Parco con i Caffè di Piazza aderenti proporrà anche a novembre alcune offerte diversificate. Tutti i veneziani e i possessori della tessera imob.venezia potranno prendere al Caffè Florian, dal lunedì al giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, una cioccolata Florian e biscotti veneziani a 10 euro per persona; al Lavena, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, ci sarà un prezzo speciale scontato del 30% per Spritz e Prosecco; alla Gelateria Al Todaro tutti i giorni si avrà un prezzo speciale scontato del 20% per Spritz, cioccolata calda e soft drinks. I prezzi proposti si intendono tutti al tavolo. Per Claudio Vernier, presidente di Associazione Piazza San Marco, «lo scopo di questa iniziativa è quello di continuare a far sì che i veneziani frequentino la loro Piazza e possano sempre più godere di tutte le bellezze dell'Area Marciana; questo luogo appartiene alla cittadinanza e rimane vivo solo con la loro presenza. Grazie alla disponibilità dei Caffè di Piazza, speriamo diventi un'abitudine venire in Piazza San Marco».