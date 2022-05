Piazza San Marco affollata di attori e maschere: al via le riprese di “Lift” del regista Gary Gray Video

VENEZIA - Piazza San Marco affollata di attori, comparse e costumi d'epoca. Davvero tanti in un'armonia di colori e originalità. Sono iniziate le riprese del film Lift del regista F. Gary Gray che questa mattina era in Piazza a dirigere la scena. Tra gli attori presenti in città Vincent D'Onofrio, anche se è il comico e attore Kevin Hart il vero protagonista che reciterà al fianco di Gugu Mbatha-Raw, l'attrice pure lei già presente in città, Úrsula Corberó e Billy Magnussen. Al cast si aggiungono anche Paul Anderson e Viveik Kalra.