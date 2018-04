Lite davanti ai giardinetti di via Piave finisce nel sangue per un nigeriano

di Davide Tamiello

MESTRE - Una lite, uno spintone, il sangue ieri in via Piave. L’ennesimo episodio che ha spaventato i residenti, testimoni involontari di una tensione perennemente alle stelle, è avvenuto poco prima delle 8, di fronte ai giardini di via Piave vicino alla stazione ferroviaria di. Un giovane africano, forse, cappellino in testa e bottiglia di birra in mano, fa la spola da una parte all'altra della strada, raggiungendo un uomo, un italiano, in attesa dell’autobus alla fermata, il quale lo allontana due o tre volte e l'ultima perde le staffe: un paio di spinte, fino all’ultimo colpo, violento, con cui scaraventa il giovane straniero contro il muretto dei giardini. Il ragazzo, nella caduta, sbatte la testa e manda in frantumi la bottiglia ferendosi al braccio. Intervengono alcuni residenti per soccorrerlo ma lui non accetta l’aiuto di nessuno e se ne va, prima anche dell’arrivo di una volante della polizia.