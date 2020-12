MUSILE DI PIAVE - La Città metropolitana di Venezia su richiesta del Genio Civile, in previsione dell’onda di piena del fiume Piave, stimata per le 3 di domenica 6 dicembre, predisporrà la chiusura del tratto di SP 51 all’interno dell’area golenale in Comune di Musile di Piave, dalle ore 21 di oggi sabato 5 dicembre fino a lunedì 7 dicembre.

