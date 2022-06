CHIOGGIA - Sabato 25 giugno scade il piano regolatore generale, risalente all'amministrazione Guarnieri. E sta avvenendo nell'apparente indifferenza della quasi totalità delle forze politiche. Cosa potrà mai fare il Comune per fronteggiare l'improvvisa indisponibilità del principale strumento urbanistico? In città se lo domandano in molti. In linea di massima dovrebbe limitarsi all'ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore di un nuovo, adeguato strumento urbanistico. Il tempo massimo per gli adeguamenti e gli aggiornamenti dell'esistente sarebbe ormai praticamente spirato. Sta di fatto che qualora il Prg dovesse decadere il 25, il settore urbanistico potrebbe ritrovarsi nell'occhio una specie di tempesta perfetta.

LE AREE

Tutte le aree indicate come edificabili o comunque utilizzabili con profitto (indicate sulla carta con vari colori) tornerebbero bianche. Tutto questo, con buona pace dei proprietari i quali, per quei terreni, pagano l'Imu ormai da oltre un decennio. Di conseguenza, il Comune correrebbe il rischio di non poter più incassare l'imposta. In tal caso, nuove tasse in arrivo per gli altri contribuenti, giocoforza costretti a colmare l'imprevisto buco. La percentuale delle aree a rischio di declassamento temporaneo è altissima, rispetto a quelle edificate. Si pensi, ad esempio, che l'edificabilità nella frazione di Valli verrebbe ridotta a poco meno della metà dello spazio attualmente occupato dalle abitazioni, dalla chiesa e dagli altri edifici. Chioggia potrebbe cavarsela solamente approvando a spron battuto l'indispensabile Piano di assetto del territorio (Pat), previsto dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, destinato a fissare gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili. Com'è noto soprattutto ai tecnici, benché la norma risalga a 18 anni or sono, la città non se ne è ancora dotata. Nel frattempo, a quanto pare, i malcapitati proprietari di terreni risultanti edificabili in virtù del Prg in scadenza potrebbero mantenere i propri diritti acquisiti solo a patto d'essere disposti al versamento di somme relativamente modeste, sull'ordine di qualche migliaio di euro. Al momento, il solo gruppo consiliare fattosi avanti affinché sia fatta chiarezza sulla situazione è la lista Obiettivo Chioggia capitanata dall'ex assessore all'Urbanistica Alessandra Penzo.

LA CONVOCAZIONE

Ha richiesto la convocazione urgente della commissione preposta al settore. Chiede all'assessore di competenza di rendere note quali azioni siano state messe in campo per rendere pubblica la situazione venutasi a creare e di informare tempestivamente titolari dei terreni affinché possano presentare in tempo le eventuali richieste di proroga. Chiede inoltre se la situazione comporterà difficoltà per gli aventi titolo, compreso il Comune nel procedere con le pianificazioni in assenza del Pat.