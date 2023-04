PIANIGA - Sono 108 le candeline da spegnere oggi, giovedì 6 aprile, per Maria Rosa Zanetti, che da sempre fa gran festa nella sua casa in via Cognaro a Pianiga, attorniata da figli, nipoti, ospiti, fiori e torte: quest'anno in verità non è stata organizzata una festa vera e propria ma c'è da scommetterci che ci sarà un bel viavai di gente.

Auguri nonna Maria Rosa

Un'età davvero ragguardevole per nonna Maria Rosa Zanetti, portata con ottimo spirito, in buona salute, con grande appetito (e un bicchiere di vino rosso al giorno). Così in forma da non aver mai rinunciato a salire e scendere le scale di casa, almeno fino a un mese fa: il suo video dove scendeva senza aiuto di alcun tipo, l'anno scorso, ha fatto il giro dei social, riscuotendo un fiume di consensi e auguri. Figlie e nipoti testimoniano che riesce a tener loro testa, nonostante la vivacità sia una dote di famiglia.

Una forza della natura, sempre positiva e ironica nei confronti della vita, è stata una grande lavoratrice nei campi, si occupava dei fiori in giardino, suo grande amore, fino a poco tempo fa ma adesso deve accontentarsi di guardarli dalla finestra.

Vive con la figlia Bianca che si divide tra il suo accudimento e il lavoro allo storico panificio Tanduo di Caltana, dove lavorava anche il figlio 53enne Simone, prematuramente mancato lo scorso dicembre. Oltre a Bianca ha altri cinque figli: Ivone, Emilio, Maria Pia e Paola, tutti sempre presenti e premurosi nei suoi confronti (e Gianfranco morto qualche anno fa), nonché tredici nipoti, e otto pronipoti.