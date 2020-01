Manuela sconfitta dal male, il calvario con la figlia sempre accanto

PIANIGA (VENEZIA) - E' mancata a 51 anni, giovedì 2 gennaio, dopo un lungo anno di malattia, Manuela Tasca. Abitava a Santa Maria di Sala, ma era vissuto a lungo a Cazzago mentre era sposata con Roberto Bello: per questo motivo la figlia Desiree ha scelto di celebrare le esequie nel paese rivierasco dove sono stati tutti insieme felici. Era addetta alla mensa alla Fpt.



Desiree, 32 anni, e ha seguito la mamma su e giù per gli ospedali. «Nell'ultimo periodo ci hanno aiutato anche le sorelle sia sue che di mio padre, che ringrazio tanto perché ci sono state davvero vicine».



Mercoledì 8 gennaio, alle 10.30, Manuela verrà salutata nella chiesa di San Martino di Cazzago dal parroco don Davide Zaffin, dalla figlia, dall'ex marito Roberto, dai cinque fratelli, per riposare poi a Sambruson, accanto al fratello Michele e ai loro genitori, che lì sono sepolti. «Sto ricevendo molte attestazioni di vicinanza da chi la conosceva - conclude Desiree - aveva amici in tutta la Riviera, dicono che il mio spirito allegro ricorda il suo. Ho accettato di donare i suoi occhi, così so che qualcosa di lei vivrà ancora a lungo».

S.Zan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA