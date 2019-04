Fiamme alte nel buio: a fuoco una ditta di smaltimento rottami /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANIGA - Incendio in una ditta di smaltimento rottami il 21 aprile, domenica di Pasqua, poco prima delle 21, in via Cavin Maggiore a Pianiga. A bruciare unale cui fiamme si sono poi estese ad altri materiali presenti all’interno dell’azienda.I pompieri accorsi inizialmente con tre automezzi da Mira e Mestre e successivamente con il supporto di un’autobotte di Padova con quattordici operatori hanno circoscritto e spento le, che rischiavano di coinvolgere l’intera struttura.Abbassate le fiamme si è poi provveduto allo smassamento di tutto il materiale e il perfetto spegnimento di tutto, operazioni che si sono concluse un’ora dopo la mezzanotte. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco presenti sul posto con il funzionario di turno, le cause che hanno innescato l’incendio.