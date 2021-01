Fuga di gas da una tubazione sotto la pista ciclabile

PIANIGA (VENEZIA) - Dalle 9:40 di domenica 24 gennaio, i vigili del fuoco stanno operando in Via Roma a Pianiga per la ricerca di una fuga di gas da una tubazione di bassa pressione della rete del metano.

Fuga di gas

I pompieri arrivati da Mira coordinati dal capo servizio provinciale di Mestre, hanno circoscritto e iniziato le operazioni di ricerca che riguardano circa 1 km di tubazione nei pressi della pista ciclabile di cui è stato interdetto l’uso. Ora sul posto anche i tecnici della rete gas per l’individuazione della perdita. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco tuttora in corso.

