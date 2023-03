Pianiga, danno fuoco ai libri della bibliotechina del parco e scoppia l'incendio: denunciati quattro minori

DOLO - Danno fuoco ai libri della bibliotechina del parco e scoppia l'incendio: denunciati quattro minori. I carabinieri della Tenenza di Dolo, in seguito alle indagini per un incendio scoppiato lo scorso 14 gennaio al parco pubblico di Pianiga, hanno deferito alla Procura dei Minori di Venezia quattro minori, che, dagli elementi acquisiti, si sarebbero resi responsabili dell’atto vandalico. Va precisato che il procedimento penale non risulta concluso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

Il fatto

Lo scorso 14 gennaio, i militari sono intervenuti al parco pubblico di via Cavinello Ovest di Pianiga dove ignoti hanno dato alle fiamme alcuni libri contenuti in un box di metallo - un vecchio frigorifero - messo a disposizione della comunità quale piccola biblioteca.

I militari intervenuti immediatamente hanno spento le fiamme con l’estintore in dotazione all’autovettura di servizio, evitando, così, il propagarsi dell’incendio e il rischio che vi fossero feriti. Gli accertamenti, sin da subito condotti attraverso la visione di tutti i sistemi di videosorveglianza della zona nonché tramite controlli incrociati sugli spostamenti dei ragazzi man mano individuati, hanno permesso di raccogliere elementi probatori tali da dare un nome ai quattro responsabili dell’incendio, tre 17enni e un 16enne, originari della zona.

La situazione dei ragazzi, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, viene seguita dai militari, anche unitamente ai servizi sociali del comune di Dolo. Nella cittadina, come in tutta la giurisdizione della Compagnia, al fine di prevenire ed arginare fenomeni come questo, si continuano ad organizzare incontri presso le scuole di ogni ordine e grado, sul tema della Cultura della Legalità, mirati a sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto delle regole, nonché a farli riflettere su temi quali il cyberbullismo, la violenza di genere, il rischio legato al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti.