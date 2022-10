PIANIGA - Sono tornati a casa venerdì sera verso le 23.30 e si sono trovati la casa completamente devastata. Una coppia di signori anziani, che abitano in fondo a via Ariosto a Cazzago, usciti per andare a cena dalla figlia, mai si sarebbero aspettati al ritorno di assistere al drammatico spettacolo della loro abitazione rovesciata come fosse passato un tornado. L'appartamento sito in un complesso di quattro unità era in condizioni terribili, una visione che ha messo a dura prova i due anziani, che, in lacrime, subito hanno richiamato indietro il genero che li aveva appena accompagnati per la notte. Li ha raggiunti a stretto giro la figlia e l'altro genero, nonché i carabinieri della tenenza di Dolo.

Dei ladri naturalmente nessuna traccia: l'accesso è avvenuto dalla finestra del salotto del secondo piano, rompendo il vetro, nessun segno nemmeno di come siano riusciti a raggiungere quell'altezza. La porta di casa era chiusa, pertanto i ladri devono essersene andati da dove sono venuti. Relativamente magro il bottino, come spesso avviene, grandi i danni, soprattutto emotivi e morali per due persone di una certa età. «Hanno portato via quel poco di valore presente in casa spiega una delle figlie collanine, braccialetti, anelli d'oro e d'argento, cose di valore, una piccola cifra di contanti trovati in giro per le stanze. Hanno aperto e svuotato tutti gli armadi, i cassetti persino gli armadietti del bagno e spostato tutti i quadri, evidentemente alla ricerca di una cassaforte che non c'era». Nessuno ha sentito nulla, i carabinieri hanno constatato l'accaduto e attendono gli anziani in caserma per la formale denuncia. «Un colpo durissimo per i nostri genitori conclude la ragazza trovarsi la casa, tutte le proprie cose, gli affetti, violati in questo modo a quell'ora della notte».