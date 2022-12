Philip Morris Italia, a Venezia la prima IQOS Boutique

Flagship store a due passi da piazza San Marco

Roma, 22 dic. (askanews) - Philip Morris Italia ha annunciato l'apertura della prima IQOS Boutique di Venezia, a pochi passi da piazza San Marco, in Merceria dell'orologio, 258. Un flagship store dedicato alla clientela Veneziana e internazionale di IQOS, e dopo il lancio italiano di IQOS ILUMA, una ulteriore accelerazione verso un futuro senza fumo, per eliminare le sigarette nel più breve tempo possibile. L'obiettivo di Philip Morris, a livello globale, è che entro il 2025 almeno 40 milioni di fumatori di sigarette che altrimenti continuerebbero a fumare scelgano di passare ai prodotti senza combustione.

Con una superficie complessiva di 270 metri quadrati suddivisi in due piani, lo spazio veneziano ospita due aree espositive in cui gli ospiti verranno accolti da personale specializzato a disposizione della clientela per dare informazioni ai fumatori adulti interessati a conoscere le alternative senza fumo di Philip Morris International.

Gianluca Iannelli, Head of Marketing & Digital Philip Morris Italia:

"Venezia è da sempre una città aperta alla scoperta e all'innovazione, e per questo motivo abiamo deciso di inaugurare la nuova boutique a Venezia in linea con lo spirito di questa città. Dal 2014 abbiamo intrapreso questo percorso della nostra visione senza fumo e siamo convinti che Venezia possa rappresentare uno step importante. IQOS ormai è un brand globale con oltre 19,5 milioni i fumatori che sono già passati ad IQOS in tutto il mondo di cui oltre 2,5 milioni in Italia. E Venezia, da sempre una meta turistica nazionale e internazionale possa rappresentare una enorme opportunità per essere ancora più vicini ai nostri consumatori".

Realizzata dallo studio di architettura Parisotto + Formenton, la nuova IQOS Boutique veneziana tiene fede al design esclusivo degli IQOS Store presenti in tutto il mondo mantenendo tuttavia delle caratteristiche specifiche per la città, con scelte stilistiche funzionali quali l'uso dei pavimenti in pietra. Ogni materiale scelto per questo nuovo punto vendita è stato selezionato con l'obiettivo di rispettare le peculiarità della città e del territorio che lo ospita.