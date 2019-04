Pestato a sangue per la precedenza all'autolavaggio: costola e naso rotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÀ -per un posto all. Un vero e proprio incubo, quello in cui è improvvisamente piombato unsandonatese di 57 anni. Un dramma personale, che nella pratica significano 20 giorni di prognosi per il naso rotto (oltre a una costola fratturata), in una situazione che ha dell'assurdo. «Una violenza feroce assurda, senza senso, senza un perché. E tutto per una banaleall'ingresso dell'autolavaggio», commenta sconsolato l'uomo, che ha chiesto di mantenere l'anonimato temendo ulteriori ripercussioni. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio, all'autolavaggio del distributore di Calvecchia, a ridosso dell'area commerciale Centro Piave.