MESTRE - Sconto in appello per il pestaggio di cui, nel settembre del 2012, rimase vittima il consulente finanziario Gabriele Sinopoli, 63 anni, mentre stava rincasando in riviera XX Settembre, in pieno centro a Mestre.

La prima sezione della Corte lagunare, presieduta da Alessandro Giuliano, ha quasi dimezzato le pene inflitte in primo grado ai sei imputati, all’epoca dei fatti quasi tutti ventenni o poco più, dichiarando prescritto uno dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati