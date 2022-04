MESTRE - Due macchine e non una. Sei ventenni, tra cui due ragazze, e non quattro, tutti e sei residenti tra Mestre, Marghera, Dolo e Campagna Lupia. Si fanno sempre più nitidi - permeandosi di connotati che sanno di spedizione punitiva - i contorni dell'aggressione di domenica pomeriggio in via Circonvallazione, dove un cinquantaduenne mestrino è stato picchiato per aver fatto segno a una macchina di rallentare.

INDAGINI IN CORSO

La dinamica raccontata dalle immagini di videosicurezza fornite dalla polizia locale al commissariato di Mestre raccontano una verità diversa da quella venuta a galla nelle prime ore dopo il pestaggio. Se il casus belli non cambierebbe (il cinquantaduenne stava attraversando la strada davanti alla piscina del centro facendo segno di rallentare a una Mazda che arrivava a tutta velocità) a variare sarebbe il numero degli aggressori. Le prime versioni parlavano di quattro giovani, sui vent'anni, che dopo aver fatto attraversare la strada al cinquantaduenne - con cui c'era stato un diverbio - lo avrebbero accerchiato e picchiato. Le immagini della sicurezza comunale hanno però coinvolto anche una seconda macchina che seguiva la Mazda incriminata e hanno chiamato in causa anche due ragazze parte della compagnia di ventenni, anche loro scese ad accerchiare il mestrino. Il compito degli inquirenti - già a buon punto - è quello di dare nomi e cognomi ai sei ventenni contro cui, una volta identificati con certezza, verra firmata una denuncia da parte del cinquantaduenne, uscito dall'ospedale con una prognosi di quattro giorni, non sufficiente a dare il via ad un procedimento d'ufficio. All'inizio la sua situazione sembrava essere ben più grave. Poi, una volta in ospedale, i medici hanno accertato che alla fine si trattava di qualche botta o poco più.

TELECAMERE FONDAMENTALI

«Un grazie alla questura e alla polizia di Stato, alla smart control room e a tutti coloro che hanno collaborato all'identificazione dei responsabili del pestaggio - aveva commentato nei giorni scorsi Elisabetta Pesce, assessore alla Sicurezza del Comune di Venezia - Alle prime segnalazioni dei cittadini ha fatto seguito un'attività di indagine utilizzando anche il sistema di videosorveglianza». Nel fascicolo anche le immagini riprese dagli smartphone.