Pestato dal branco in spiaggia e rapinato: vittima un 31enne trevigiano

JESOLO -medicato al pronto soccorso guarirà in otto giorni. A dare l'allarme è stato l'amico con cui stava rientrando dopo aver trascorso la serata in un locale in riva al mare. L'episodio risale a qualche giorno fa e le indagini dei carabinieri sono ancora in corso., il quale certo non pensava di concludere all'ospedale uno dei suoi primi soggiorni al mare. Dalle testimonianze rese ai militari della stazione di Jesolo, quelli che ha tutta l'aria di essere una sorta diè avvenuto nel tratto di arenile all'altezza di, attorno alle tre di notte. All'improvviso dall'oscurità sono comparsi almeno cinque individui, stranieri, forse nordafricani che non ci hanno messo molto a palesare le loro reali intenzioni.