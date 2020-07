Pestaggio di Jesolo, chiuso per sette giorni il locale dell'aggressione

VENEZIA -Chiuso per sette giorni il locale di Jesolo ( Venezia) interessato dal violento pestaggio verificatosi la notte del 2 luglio ai danni di uno straniero presumibilmente alterato dall'alcol che avrebbe pesantemente minacciato una parte degli avventori e che è stato picchiato da almeno quattro persone già identificate. Il provvedimento di natura preventiva e cautelare è stato emesso sulla base delle risultanze evidenziate dai carabinieri. «Il decreto - secondo una nota della Questura di Venezia - prescinde da qualsiasi valutazione in ordine alla responsabilità, diretta o indiretta, del gestore dell'esercizio pubblico rispetto ai fatti posti a base dello stesso bensì è finalizzato ad evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica». La vittima, il 38enne tunisino, rimane invece tuttora ricoverata, con un quadro clinico stabile, in prognosi riservata e in pericolo di vita presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre

Ultimo aggiornamento: 22:30

