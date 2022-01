Peschereccio di 12 metri affondato: nessuno a bordo, ma chiazza di carburante in laguna

VENEZIA - L'equipaggio di un'unità navale della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia ha ritrovato, durante una crociera di servizio, il relitto parzialmente affondato in laguno di un motopeschereccio di 12 metri. I militari si sono subito accertati che non ci fossero persone a bordo, eseguendo un accurato sopralluogo del mezzo e della zona circostante. L'attività di perlustrazione ha permesso di evidenziare una macchia di idrocarburi sulla superficie dell'acqua, proveniente dal serbatoio del motopeschereccio. I militari hanno quindi messo delle barriere per circoscrivere la macchia.