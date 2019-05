di Marco Corazza

CAORLE - Un pescatore trasportava il pescato destinato alla vendita privo di tracciabilità, con automezzi non idonei ed in contenitori non idonei al trasporto di alimenti

: la Guardia Costiera ha sequestrato 112 chili di prodotto ittico e gli ha inflitto 4000 euro di sanzioni.

