Nel bagaglio un quintale di pesce avariato, cinese arrestato in aeroporto

MESTRE - Un passeggero in arrivo dalla Cina è stato fermato dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza all'aeroporto di Tessera. L'uomo viaggiava con un bagaglio depositato nella stiva contenente un quintale di pesce avariato e altri alimenti in stato di decomposizione, probabilmente destinati alla commercializzazione.

La segnalazione è giunta dai colleghi dell'Ufficio delle Dogane dell'aeroporto di Roma. A tutela della salute pubblica e in attuazione di quanto previsto dai Regolamenti unionali in materia, i funzionari delle Dogane hanno proceduto al sequestro e alla confisca delle merci avariate consegnandole alla società del Gestore dell'aeroporto per la loro distruzione.