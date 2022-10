VIGONOVO - Soccorso un pescatore romeno travolto dalle acque del Brenta a Vigonovo. Per trarre l'uomo in salvo sono intervenuti oggi pomeriggio, 23 ottobre, attorno alle 14 i vigili del fuoco: calando un verricello dall'elicottero sono riusciti ad agganciare l'uomo che ormai era in balia della corrente. Probabilmente il pescatore è stato sorpreso da un'innalzamanto improvviso delle acque del fiume dovuto all'apertura a monte delle chiuse sul Brenta.