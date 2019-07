«Ha abboccato!»: quello che esce fuori dall'acqua è un mostro da un quintale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGONOVO - Pesca al, che passione! Giorni e notti passati in tenda, sulle rive dei fiumi, dormendo sulle brandine da campo e cucinando sui fornelli a gas. D'estate e d'inverno. La tecnica di cattura usata è principalmente rappresentata dalla classica canna da pesca. È uno sport in forte crescita e sono sempre di più gli appassionati che mirano alla cattura del nuovo mostro delle acque dolci, in grado di superare 2 metri e mezzo di lunghezza e 140 chilogrammi di peso. Il duro combattimento per catturarlo, infatti, rappresenta il lato più divertente della sua pesca. Uno dei fiumi dove la sua presenza è più massiccia è il tratto del Brenta-Cunetta, da Vigonovo a Codevigo (Pd). In tali acque(nella foto), residente a Tombelle di Vigonovo, ne ha recentemente catturato un grosso esemplare pesante circa un quintale. Per riuscire a portarlo a riva ha dovuto essere aiutato da un compagno di pescata. Il pesce è stato poi regalato ad alcuni amici che l'hanno cucinato e mangiato in compagnia.