CHIOGGIA - Salta l'accordo sulle giornate di pesca tra i ramponanti e la marineria chioggiotta che, sotto la pressione della pandemia, aveva trovato una faticosa unità, è di nuovo in preda all'anarchia e all'improvvisazione ed esposta ai capricci del mercato globale. Il liberi tutti per i pescherecci cosiddetti ramponi o rapidi che rappresentano all'incirca metà della flotta chioggiotta che va per mare (l'altra metà è lo strascico) è maturato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati