Molluschi non tracciabili: multa di 2mila euro al comandante di un peschereccio

CHIOGGIA - I carabinieri di Chioggia hanno sanzionato per 2mila euro e sequestrato prodotti ittici per 1.500 euro al comandante di un peschereccio perché pescava illegalmente. L'equipaggio della motovedetta Cc 803 «A. Fava» della compagnia carabinieri di Chioggia ha avvicinato un peschereccio e durante i controlli ha rinveniva tre borsoni contenenti prodotti ittici della specie «callista chione - fasolari» per un peso complessivo un quintale circa, privi di etichettatura o documentazione sanitaria atta a stabilirne la tracciabilità di filiera. Da qui le sanzioni amministrative e il sequestro.

