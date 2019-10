Granchi, ecco l'oro verde della laguna di Venezia. Tutti i segreti della pesca

di Alessandro Marzo Magno

: l'oro verde della laguna. Si sono cominciati a pescare nel Settecento quando ci si è accorti che costituivano un'esca efficace per la pesca delle sardine che si effettuava lungo le coste dell'Istria e della Dalmazia (il centro più importante era l'isola di Lissa oggi Vis dove il paese di Comisa era interamente abitato da pescatori di sardine). Per prendere i granchi era stata approntata una rete specifica, la, e fino a Novecento inoltrato i numeri di questa attività sono stati altissimi: nel 1903 erano stati spediti verso la costa istriana ben 34.753 barili di granchi, poiché ogni barile ne conteneva 35 chili, si arriva a 1200 tonnellate. Naturalmente una porzione del pescato serviva anche per il consumo interno: nel 1923 il mercato di Rialto tratta 173.600 chili di moleche (granchi in muta con il carapace morbido) e 341.500 chili di masanete (granchi femmine con le gonadi molto sviluppate). I