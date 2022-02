Salviamo la pesca, la manifestazione di oggi a Chioggia Video

CHIOGGIA - Oggi la protesta dei pescatori che, a mezzogiorno, hanno fatto suonare le sirene di loro pescherecci per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla crisi che sta vivendo il settore. Una crisi, in gran parte, legata alla pandemia, dalla quale si era appena cominciato un percorso di ripresa che l'impennata dei prezzi del gasolio sta vanificando. Una crisi di sistema che non comporta solo un aumento delle spese da sostenere per uscire in mare ma anche, per esempio, quelle di confezionamento del prodotto, dato che anche le cassette di polistirolo usa e getta, che servono (a centinaia ogni settimana, a ogni barca) per conferire il pescato, risentono dei costi dei prodotti energetici e sono passate da 10 a 35 centesimi l'una. La filiera coinvolge anche i fornitori di carburante che, nel caso, frequente, in cui concedano credito ai pescherecci, rischiano di non vederselo restituire. La soluzione di mercato a questa situazione, ovvero l'aumento del prezzo di vendita del pesce, ai commercianti e, subito dopo, ai consumatori, da una parte, penalizzerebbe i consumi, dall'altra sarebbe vanificata da un incremento dell'importazione di pesce dall'estero. I pescatori non dispongono neppure degli ammortizzatori sociali per limitare i danni. La recente estensione della Cisoa (Cassa integrazione straordinaria operai agricoli) al settore pesca, infatti, non basta a garantire loro un reddito per un possibile periodo di fermo, in attesa di una calmierazione dei prezzi. Mancano, infatti, sia la definizione esatta dei requisiti necessari all'erogazione della cassa integrazione e sembra, quindi, improbabile, che il fermo della barca per l'eccessivo prezzo del gasolio possa essere riconosciuto come tale, e mancherebbero anche i fondi per sostenere la Cisoa per la pesca.