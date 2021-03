Pesca abusiva: sequestri e controlli, sanzioni per 25mila euro

La Capitaneria di porto di Venezia ha concluso l'operazione 'Damocle' per il contrasto della pesca e della vendita abusiva di pescato che ha portato al sequestro 460,9 chili di prodotto ittico e a 17 sanzioni amministrative, pari ad un totale di 25.099,96 euro.

La Guardia costiera ha controllato 4 veicoli per il trasporto di pesce; ha ispezionato 13 imbarcazioni da pesca; 13 strutture per la vendita all'ingrosso e dettaglio e 41aziende addette alla distribuzioni. Per l'operazione sono state impegnati 20 militari e 4 motovedette appartenenti ai comandi della guardia costiera del Veneto, sotto il coordinamento del 9/o Centro regionale di controllo area pesca del reparto operativo della Direzione marittima di Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA