Persone sui binari, bloccata la linea ferroviaria Trieste-Venezia

Persone non autorizzate sulla linea ferroviaria, in tilt la linea Trieste-Venezia. Da questa mattina i treni sono bloccati per la presenza di persone tra le stazioni di San Stino di Livenza e San Donà di Piave. Diverse le segnalazioni arrivate dai lettori.



«Siamo fermi alla stazione di San Stino - scrivono alcuni utenti - il treno non si muove perchè ci informano che ci sono persone sulla linea ferroviaria». La conferma arriva da Treinitalia. "Abbiamo registrato la presenza di persone non autorizzate sulla linea tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave, i treni sono bloccati". Immediato l'intervento della Polizia ferroviaria di Portogruaro e del personale delle Ferrovie. Bloccato anche il treno Intercity 584/585 partito da Trieste Centrale alle 7.21 per Roma Termini, fermo dalle ore 8:44. Al momento l'unica alternativa per raggiungere Venezia sono i Bius della linea 8 di Atvo.



Persone estranee non autorizzate nella stazione di Ceggia: i treni da e per Portogruaro e Venezia in ritardo di anche 60 minuti, con variazioni e cancellazioni. Sul posto la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA