Esce di casa ma non torna più, finite le speranze per il 24enne: si è impiccato

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Tragedia a San Donà: un giovane di 24 anni - non 34 come riportato in un primo momento - è stato trovato morto impiccato: era scomparso ieri, venerdì 26 novembre 2021, a San Donà. Il 24enne non era tornato a casa e la famiglia ha dato l'allarme.

La sua auto è stata ritrovata, posteggiata non lontano dal fiume Piave. Ed è proprio in quella zona che i carabinieri hanno concentrato le ricerche.

-- --

Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678