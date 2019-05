Ivo Papadia, l'80enne ex prof della Lega diventato un'opera d'arte grazie a Banksy

di Nicola Munaro

Nella sua vita Ivo Papadia è stato più o meno di tutto. Professore, contestatore di piazza, fondatore di un partito, attore teatrale, comparsa cinematografica, leghista della prima ora e adesso «un uomo libero da ogni sorta di ideologia. E così si sta un gran bene». Mai però avrebbe pensato, a quasi 82 anni, di diventare opera d'arte. Ivo Papadia, chiaro, non lo dirà mai. Almeno in pubblico. Ma era lui il finto pittore seduto accanto all'opera Venice in Oil di Banksy, esposta in Piazza...