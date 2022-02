Le rare foto che esistono di lui lo mostrano giovane (vecchio non diventò mai), vestito di una elegante marsina, cravatta a fiocco e un cilindro abbandonato ad arte sul tavolo al quale è seduto. Il completo delle occasioni buone, di taglio occidentale. Una scelta ben precisa per lui, che occidentale non era ma scelse di farsi ponte tra Venezia e la sua cultura, quella giapponese. Korenao Ogata arrivò in città nel 1875, ventiduenne, per prendere una cattedra di giapponese alla Regia Scuola Superiore di Commercio. Diede il cambio a Yoshida Ysaku, che aveva inaugurato i corsi due anni prima, assieme all'istituzione del primo consolato giapponese d'Europa del periodo Meiji, dopo San Francisco nel 1870 e Shanghai, New York e Fushu nel 1872.



Venezia era confluita nel regno d'Italia da meno di dieci anni; questa operazione ebbe lo scopo di riaprire i commerci col lontano Oriente, e in particolar modo col Giappone che riapriva i suoi confini dopo molto tempo. I corsi (oggi confluiti nell'Università Ca' Foscari) furono affidati a giovani studenti giapponesi che a loro volta approdarono in laguna per approfondire la loro conoscenza dell'italiano. Pochi anni più tardi anche l'arte giapponese fece il suo ingresso ufficiale in Europa attraverso Venezia, con la partecipazione alla seconda Biennale Internazionale d'Arte, nel 1897. La Gazzetta di Venezia informava così i suoi lettori, il 10 December 1873:Osserviamo deliziati come le lezioni di lingua giapponese alla Scuola Superiore di Commercio siano frequentate da più di quaranta persone, e che gli stessi corsi procedono con apprezzamento, al punto che gli studenti hanno chiesto e ottenuto lezioni serali durante i giorni non lavorativi. Se questo tipo di entusiasmo si manifestasse in altri settori con lo stesso fervore, sarebbe di buon auspicio per il futuro commerciale del Paese.

Nato a Osaka nel 1853, Ogata era il decimo figlio un celebre medico della città, Okata Kan. Dopo aver terminato la sua formazione al Collegio franco-giapponese di Yokohama (come il suo predecessore Yoshida) completò i suoi studi a Parigi; prima di arrivare a Venezia ebbe diversi incarichi in varie città d'Europa: fu interprete all'Esposizione mondiale di Vienna e all'Istituto Internazionale di Torino.



A Venezia Ogata si ambientò perfettamente: divenne molto amico dello storico Guglielmo Berchet (assessore comunale, direttore della Gazzetta di Venezia e curatore della prima edizione dei Diari di Marin Sanudo) e avviò una relazione con la veneziana Maria Giovanna Gerotti con la quale ebbe una figlia, Eugenia Gioconda, nata nel 1877 nella loro casa nei pressi del ponte di Pugni e battezzata il 10 settembre di quell'anno nella chiesa dei Carmini, con Berchet stesso a farle da padrino.



Un idillio che purtroppo non durò a lungo, e fu stroncato dalla malattia: il 4 aprile 1878 Korenao Ogata morì di scorbuto, a soli venticinque anni, pochi giorni dopo essersi convertito al Cristianesimo assumendo lo stesso nome dell'amico fraterno Guglielmo e aver sposato Maria Giovanna. Ancora la Gazzetta raccontò, il 6 aprile successivo, la partecipazione commossa dei veneziani ai funerali del giovane giapponese. Guglielmo Berchet non rinunciò a onorare l'amico anche dopo la morte: fece subito riesumare il corpo di Korenao dalla fossa comune nella quale era stato sepolto e provvide a procurargli a sue spese un loculo nel cimitero di San Michele. Incaricò infine lo scultore Moriyoshi Naganuma, anch'egli giapponese, di decorare la lastra tombale con un ritratto, reso di profilo e con il nome italianizzato in Corenao Ogata. Sulla parte superiore, alcuni ideogrammi danno invece ragione della nazionalità di chi vi è sepolto. Alcuni anni più tardi Shujir Ogata, uno dei fratelli di Korenao, scoprì casualmente proprio dallo scultore Naganuma l'esistenza di una nipote italiana, e nel 1892 venne a Venezia. Eugenia, quindicenne, nel frattempo aveva perduto anche la madre: seguì lo zio in Giappone ed entro breve si impadronì della lingua e dei luoghi. Visse a Osaka fino ai suoi novant'anni ed ebbe sei figli.