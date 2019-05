Perseguita l'ex compagna di Fiesso: 48enne in manette e poi ai domicialiari a Trento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIESSO I carabinieri lo hanno arrestato per stalking ai danni della donna con la quale, in passato, aveva avuto una relazione., 48 anni, originario di Trento, è da giovedì agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di turno, Stefano Buccini, il quale ha chiesto al gip la convalida dell'arresto e l'emissione di una misura cautelare a suo carico, per impedire che l'uomo possa proseguire nell'attività persecutoria ai danni della ex.